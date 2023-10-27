الإمارات تمتلك مشاريع عملاقة لمعالجة المياه العادمة

المصدر: أبوظبي - وام

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تمتلك الإمارات عشرات محطات معالجة المياه العادمة التي تسهم في تغطية جزء كبير من احتياجات الري الزراعي.

كما تعتزم الدولة استثمار ما يقارب 2.08 مليار دولار ضمن قطاع تحلية المياه لرفع نسبة معالجة المياه إلى 95%، وذلك بحسب تقرير صدر عن القمة العالمية لطاقة المستقبل 2023 حول الدور الأساسي الذي تؤديه تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط.

وبشكل عام تتولى الجهات المحلية في إمارات الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص مسؤولية معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وعلى سبيل المثال فقد بلغت كمية المياه المعاد استخدامها في إمارة أبوظبي سنة 2022 نحو 185 مليون متر مكعب، وذلك وفقاً لبيانات مركز الإحصاء في أبوظبي.

تدوير

وفي إمارة دبي تجاوز إجمالي كميات المياه المعاد تدويرها التي أنتجتها مؤسسة النفايات والصرف الصحي التابعة لبلدية دبي 4.5 مليارات متر مكعب، وذلك خلال الفترة ما بين 1980 حتى نهاية 2022، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم ليتجاوز 8 مليارات متر مكعب بحلول عام 2030.

وفتح تدشين الإمارات لعدد من المشاريع العملاقة آفاقاً جديدة في مجال تعزيز قدرات معالجة المياه العادمة وبما يعزز استدامة المصادر المائية الطبيعية ويخفف من الآثار البيئية الضارة الناجمة عن استنزاف هذه المصادر، لا سيما في عمليات ري المزروعات.

ويعد نفق الصرف الصحي الاستراتيجي في أبوظبي علامة بارزة على خريطة المشاريع المستقبلية التي تطورها إمارة أبوظبي في مجال البنية التحتية بكفاءة عالية ومستدامة ومواكبة للطفرة السكانية والعمرانية والاقتصادية، حيث يلبي الاحتياجات طويلة المدى للإمارة.

وتعد أبوظبي أول مدينة في العالم طبقت طريقة «المعالجة الرباعية» في مجال معالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها للري، حيث أعلنت في بداية عام 2014 استخدام هذه التقنية لري 120 مزرعة في منطقة الوثبة.

وفي دبي، تدير مؤسسة النفايات والصرف الصحي محطتين رئيستين لإنتاج المياه المعاد تدويرها، واحدة في منطقة ورسان تبلغ طاقتها الإنتاجية 325 ألف متر مكعب في اليوم (118 مليون متر مكعب في السنة)، والثانية في منطقة جبل علي، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 675 ألف متر مكعب في اليوم (246 مليون متر مكعب في السنة)، وكذلك بعض المحطات الصغيرة التي تخدم عدداً من المناطق.

بدورها بدأت إمارة الشارقة منذ عام 2012 تشغيل أكبر محطة لضخ الصرف الصحي (محطة الضخ «أيه 3») في المدينة، وفق أرقى المعايير العالمية، وبتكلفة بلغت 60 مليون درهم، إضافة إلى مشروع البوابة الإلكترونية الخاصة بصهاريج الصرف الصحي بتكلفة مليون درهم.

واعتمدت الشارقة في عام 2021 مبلغ 500 مليون درهم لإنشاء شبكة صرف صحي متكاملة في منطقة مويلح، التي تعد من أكثر المناطق سرعة في التطور العمراني ومن الأعلى في الكثافة السكانية.

معالجة

وفي عجمان أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في يوليو الماضي أن كمية مياه الصرف الصحي المعالجة المستخدمة في الزراعة بلغت 4 ملايين و995 ألف متر مكعب، وفقاً للتقرير الصادر عن الدائرة للنصف الأول من العام الحالي 2023.

وتعمل محطة معالجة المياه العادمة في إمارة عجمان منذ تدشينها عام 2009 وفق أعلى معايير السلامة للمراقبة البيئية في عمليات التنقية وإعادة استخدام المياه أو في حال التخلص منها.

وشهدت أم القيوين في عام 2018 إنجاز مشروع محطة الصرف الصحي بقيمة إجمالية قدرها 22 مليون درهم، لتستقبل مياه الصرف الصحي ونواتج المصانع الضارة بالبيئة والصحة العامة عن طريق صهاريج النقل، ثم معالجتها كيميائياً وبيولوجياً للتخلص من الملوّثات والحصول على مياه صالحة للاستخدام في ري المسطحات الخضراء.

وفي الفجيرة، تؤدي محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الإمارة دوراً بارزاً في ري المزروعات في كل من الحدائق والميادين وبعض المزارع، ما يسهم في المحافظة على الموارد المائية وتعزيز استدامتها.

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