محاكم دبي تكرم منتسبي «دبلوم إعداد القادة»

المصدر: دبي- البيان

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كرم طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي المنتسبين ببرنامج «الدبلوم المهني في إعداد القادة»، بحضور القاضي عمر عتيق المري نائب مدير عام محاكم دبي، وعبدالرحيم حسين أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال.

وأشار عبد الواحد كلداري مدير إدارة الموارد البشرية إلى أن محاكم دبي حريصة على استثمار كوادرها ورفع المستوى المعرفي، و تأهيلهم وتمكينهم، من خلال إلحاقهم ببرامج دبلومات مهنية تخصصية، تساعدهم على أداء مهامهم الوظيفية باحترافية وجودة عالية.

وقال إبراهيم الحمادي رئيس قسم تنمية واستثمار الموارد البشرية: «تم التحاق 18 متدرباً من مختلف الوحدات التنظيمية في البرنامج في مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، سعياً لتطوير وتأهيل الموظفين لشغل المناصب القيادية لتطبيق سياسة التخطيط المتعاقب لإعداد القادة.

وحصل كل متدرب في الدبلوم الذي استمر ثلاثة أشهر، على 135 ساعة تدريبية، ودورات مهنية في مواضيع متعددة منها إدارة وتطوير الذات، بناء وقيادة فرق العمل، مهارات التواصل والإلقاء والإقناع، أنماط القائد وصفاته الشخصية والشخصية القيادية.

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