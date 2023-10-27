سلطان القاسمي يشيد بالرؤية الطموحة لتعزيز مسيرة «أمريكية الشارقة»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، التشكيل الجديد لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالشارقة برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي ، في مقر الجامعة.

وتناول سموه، في مستهل اللقاء، مسيرة الجامعة التي أسسها سموه منذ أكثر من 25 عاماً، والحافلة بالإنجازات الأكاديمية والعلمية، مشيراً سموه إلى أن للجامعة مكانة كبيرة لديه، حيث أشرف سموه منذ تأسيسها على جميع التفاصيل الخاصة بمخططات الكليات والتصاميم المعمارية للمباني والبستنة والبنية التحتية لتهيئة البيئة المناسبة للطلبة التي تساعدهم في إتمام دراستهم الجامعية.

وأشاد سموه، بمسيرة الأعضاء الجدد والخبرات التي يمتلكونها وحسن السيرة الذاتية، إضافة إلى الرؤية الطموحة التي تعزز المسيرة الأكاديمية للجامعة؛ كما استمع سموه إلى شرح عن خطط المجلس الجديد حول تطوير العملية التعليمية والتوسع في المجالات والتخصصات الجامعية، مؤكداً سموه دعمه الكامل لمجلس الأمناء وثقته الكبيرة في دفع عجلة التطور سريعاً، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

ويضم مجلس الأمناء الجديد في عضويته كلاً من، الشيخ سلطان سعود القاسمي مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون، معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، الدكتورة نوال خليفة الحوسني المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آرينا»، محمد بن علي العبار مؤسس شركة إعمار، الدكتور تود لورسن مدير الجامعة، الدكتور هاو بينج رئيس جامعة بكين، بدور سعيد الرقباني مدير ومؤسس مركز كلماتي، عبدالفتاح منصور شرف رئيس مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، محمد الحريمل الشامسي المدير التنفيذي رئيس برنامج الاستثمار البريطاني في مبادلة، الدكتور شوقي طانيوس عبدالله نائب الرئيس التنفيذي للأبحاث في معهد جورجيا للتكنولوجيا، الدكتور دانييل سي ستروبا رئيس جامعة تشابمان، أحمد محمد فوزي أبو عيدة الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار وابهيجيت شودري المؤسس والرئيس التنفيذي لأثينا للاستشارات.

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