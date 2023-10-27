39 مليون رحلة لحافلات النقل العام في أبوظبي في النصف الأول

المصدر: أبوظبي- البيان

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استعرض التقرير النصف سنوي لمركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي، أبرز الإنجازات التي حققها في النصف الأول من عام 2023، والتي تمحورت حول عدد من القطاعات التي مثلت تطوير الخدمات، واستشراف تطلعات المتعاملين بخدمات ذكية ومستدامة، تعزز تجربتهم في الحصول على الخدمة، وتحقق راحتهم وسعادتهم، وتسهل تنقلاتهم، وتواكب مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي.

حيث أشار التقرير إلى أن رحلات الركاب الذين استخدموا حافلات النقل العام سجل 39 مليون رحلة راكب، بزيادة بلغت 19 %، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، كما قام المركز خلال النصف الأول من عام 2023، باستكمال توفير مظلات الانتظار في الإمارة، ليصل العدد الإجمالي إلى 576 مظلة، توفر للمتعاملين خدمة انتظار مميزة.

وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من عام 2023، شهد توسيع نطاق عمل خدمة «حافلة عند الطلب»، لتشمل مدينة خليفة، ما يتيح للقاطنين هناك والزائرين فرصة التنقل بطريقة ذكية وسهلة بين مختلف المناطق السكنية، والمرافق الخدمية داخل المدينة، حيث يشغل المركز من خلال هذه الخدمة حافلات صغيرة للعمل عند الطلب، ويتم الحصول عليها عبر تطبيق «Abu Dhabi Link».

وقد بلغ إجمالي عدد رحلات الركاب الذين استفادوا من الخدمة 151 ألف رحلة راكب، توزعت على مدينة الشهامة وجزيرة ياس وجزيرة السعديات ومدينة خليفة.

وأضاف: بلغ عدد رحلات الركاب الذين استخدموا حافلات خدمة «أبوظبي إكسبرس» خلال النصف الأول من العام أكثر من 206 آلاف رحلة راكب، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مركز النقل المتكامل والقطاع الخاص لتطوير خدمات النقل العام، والارتقاء بجودة الخدمات المتوفرة لسكان إمارة أبوظبي ومرتاديها.

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