حاكم عجمان يتقبل تعازي حاكمي الفجيرة وأم القيوين في وفاة أحمد النعيمي

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس، التعازي من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في وفاة الشيخ أحمد بن علي بن راشد النعيمي، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان.

وأعرب سموهما خلال زيارتهما خيمة العزاء بمنطقة الرميلة بعجمان، عن خالص تعازيهما ومواساتهما.. داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل النعيمي الكرام جميل الصبر والسلوان.

وتلقى صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده، التعازي من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، والشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، التعازي من المسؤولين والوجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين، الذين أعربوا عن خالص عزائهم وصادق مواساتهم لسموهما.. داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

حضر تقديم واجب العزاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز