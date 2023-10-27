«تنمية الموارد البشرية» يُقدّم 80 فرصة وظيفية للمواطنين في «يوم مفتوح»

المصدر: دبي - البيان

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منح مجلس تنمية الموارد البشرية في دبي 80 فرصة وظيفية للمواطنين في قطاعات حيوية متعددة، من خلال تنظيم يوم وظيفي مفتوح بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، برنامج نافس، هيئة تنمية المجتمع في دبي وكلية دبي للسياحة في مجلس أم سقيم بمشاركة 12 شركة.

وشهد الحدث إقبالاً لافتاً من المواطنين الباحثين عن عمل، وشملت الفرص المطروحة قطاعات تجارة السيارات والصناعات الدوائية والعقارات والتعليم وتجارة التجزئة والأغذية والمشروبات والتأمين.

وشملت الشركات المشاركة في الحدث مجموعة الفطيم ومجموعة الرستماني، ومجموعة ماجد الفطيم، و«انوفينتشر» للإستثمارات التعليمية، ومدارس كينجز، ومدرسة السلام، وشركة «جلاكسو سميث كلاين»، وشركة سيفورا، وشركة سبان للتجارة، وشركة «بروفيدنت» للعقارات، وشركة سكون للتأمين، والشركة الوطنية للمواد الغذائية.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس المجلس: «مبادرة الأيام الوظيفية المفتوحة المتعددة على مدار العام هي واحدة من المبادرات التي أوجدها مجلس تنمية الموارد البشرية في دبي لتحاكي طبيعة الدور الهام الذي تلعبه المجالس في حياتنا، ونهدف عبرها بالتعاون مع الشركاء لتعزيز مُساهمة هذه المنصة المجتمعية في اقتصاد دبي والإمارات بشكل عام، ومنها أجندة دبي الاقتصادية D33.

وأهم ما يميّز هذه الفعاليات هو أنّها تمنح الباحث عن عمل، بيئة طبيعية محفّزة للتواصل وإجراء المقابلات الوظيفية خلال وقت قصير، والحصول على الوظائف التي تلبي طموحهم وتمنحهم مساراً مهنياً يجعلهم جزءاً من مستقبل دبي والإمارات».

وأضاف: «ساهم الشركاء بشكل مستدام في نجاح هذه الفعاليات عبر تكامل الجهود لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في ملف التوطين».

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