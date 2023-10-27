«موارد عجمان» تستعرض كفاءات ووظائف المستقبل

المصدر: عجمان - وام

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استعرضت دائرة الموارد البشرية في عجمان، خلال اللقاء الرابع في المجلس التنسيقي للموارد البشرية دراسة «كفاءات ووظائف المستقبل»، التي أعدتها الدائرة، بالتنسيق مع كلية محمد بن راشد للإدارة، بحضور ممثلي الجهات الحكومية في إمارة عجمان.

قدم العرض الدكتور صالح الحموري خبير التدريب والتطوير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وتضمنت الدراسة تحليلاً للوضع الحالي للوظائف في حكومة عجمان، وتحديد الوظائف المستقبلية والوظائف، التي ستقل أهميتها في المستقبل، وتقييم الوضع الحالي للكفاءات المعتمدة في حكومة عجمان.

وتحديد الفجوات بناء على الكفاءات المستقبلية، وتقييم مدى الوعي والجاهزية لدى موظفي حكومة عجمان، للانتقال لكفاءات ووظائف المستقبل في الحكومة، إضافة إلى عرض خريطة طريق لتعزيز كفاءات المستقبل، وملاءمة العمل الحكومي في إمارة عجمان مع التوجهات المستقبلية في دولة الإمارات والتوجهات العالمية لمستقبل العمل.

وتم استعراض الوظائف، التي ستزداد الحاجة لها مستقبلاً، والوظائف التي ستنخفض الحاجة لها، بناء على دراسات ومسح إمارة عجمان، وأهم التوصيات لمواجهة التحديات والتخطيط، والتحضير للمستقبل.

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