الإمارات تواصل دعم «تراحم من أجل غزة» بتبرعات مادية وعينية

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بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، قدمت كل من مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، وجمعية الفجيرة الخيرية 800 طن من المواد الغذائية والطبية، ضمن حملة «تراحم من أجل غزة».

وقال سعيد بن محمد الرقباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية: إن حملة «تراحم من أجل غزة» تجسد القيم الراسخة لمجتمع دولة الإمارات وتضامنه الإنساني مع المتضررين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعمه للجهود الرسمية في هذا الصدد.

ولفت الرقباني إلى أن هذه المواقف الداعمة والمساندة في أوقات الأزمات ليست غريبة على القيادة في دولة الإمارات، بل هي استمرار لمسيرة الخير، التي أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان السبّاق والمبادر دائماً في مساعدة الدول المنكوبة في أنحاء العالم كافة.

وقال سهيل القاضي، مدير مؤسسة حمد بن حمد الشرقي للأعمال الإنسانية: إن مساندة الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة تعتبر واجباً قومياً، أسس له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي اشتهر بمواقفه المساندة للأشقاء العرب، وتقديم مختلف أنواع الدعم الإنساني للمحتاجين أثناء الحروب والمحن.

وتواصل جمعية دبي الخيرية استقبال التبرعات العاجلة لدعم حملة «تراحم من أجل غزة»، مهيبة بالمحسنين وأهل الخير بالتبرع لدعم هذه الحملة والمساهمة في إنجاحها وتحقيق أهدافها، والتخفيف من معاناة مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني في غزة، لا سيما الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى، وتوفير احتياجاتهم الطبية والغذائية والمعيشية الملحة، من خلال قنوات التبرع عبر الحسابات البنكية للجمعية.

والمساهمات عبر الرسائل النصية القصيرة، ورابط الموقع الإلكتروني والتبرع بالعملات الرقمية، إضافة إلى خيار التحدث السريع على «واتساب» الجمعية لخدمة العملاء للدعم السريع والرد على الاستفسارات واستقبال طلبات التبرعات وأخرى، عطفاً على نوافذ التبرع والحصالات المنتشرة في المراكز التجارية والمؤسسات ومختلف المواقع التي تتواجد فيها في الإمارة.

وأكد أحمد السويدي المدير التنفيذي لـ«البيان»، أن دبي الخيرية كثفت نشاطها الترويجي للحملة، عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إضافة إلى الرسائل النصية والبرامج الإذاعية، و«الكاونترات» والحصالات الذكية المنتشرة في المراكز التجارية في الإمارة، للإعلان عن الحملة والتعريف بطرق التبرع لها.

واستقبال التبرعات من المحسنين الراغبين في المشاركة فيها كونها تعزز روح التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأمهات والأسر المتأثرة من الحرب، وتخفف من حدة الأوضاع الإنسانية، وترفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً بتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مستلزمات صحية ومواد غذائية وغيرها من المستلزمات الإغاثية العاجلة الأخرى.

وقال: وتأتي هذه الحملة التي تستقبل التبرعات والدعم من أفراد المجتمع استكمالاً لمنظومة الدعم الإنساني بتوفير الإغاثة العاجلة للأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة ترجمة لأواصر الأخوة والتراحم لمساندة المكلومين وتقديم العون لهم.

وأضاف السويدي: ستستمر دبي الخيرية في تقديم الإغاثات العاجلة لمستحقيها في أنحاء العالم، لا سيما قطاع غزة في هذه المرحلة العصيبة، إضافة إلى تقديم الدعم والمساندة للأسر المتعففة من مواطني الدولة والمقيمين فيها، مع التأكيد على حملة (تراحم من أجل غزة)، خير دليل على عطاء الإمارات الخيري الذي لا ينضب.

ودعا المدير التنفيذي جميع المحسنين إلى تقديم الدعم لهذه الحملة التي تحمل الكثير من المعاني والدلالات، وتؤكد مساعي الإمارات عبر مؤسساتها الخيرية نحو تقديم مختلف صور الدعم الإنساني العاجل للمحتاجين.

وتنظم «تراحم من أجل غزة»، التي انطلقت في الإمارات 15 أكتوبر الجاري فعاليات جديدة يوم الأحد المقبل في أبوظبي ودبي والشارقة، وتهدف إلى تجهيز 20 ألف سلة إغاثية بمشاركة المتطوعين من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، والعديد من المؤسسات العامة والخاصة.

وتأتي هذه الفعاليات الجديدة بعد النجاح الذي حققته الحملة في الفعاليتين الماضيتين بمشاركة أكثر من 10100 متطوع قاموا بتجهيز 38 ألف سلة إغاثية، تنوعت بين السلال الغذائية والمخصصة للأطفال وللنساء والأمهات.

وتشرف على الحملة وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبرنامج الغذاء العالمي، وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية، وقد جمعت الحملة حتى الآن 800 طن من المواد الإغاثية الغذائية والصحية والطبية.

ويمكن للراغبين بالتطوع في المشاركة في تجهيز السلال الإغاثية التسجيل عبر منصات التطوع، كمنصة «متطوعين. إمارات» ومنصة التطوع مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومنصة يوم لدبي.

وستقام الفعاليات من الساعة 9 صباحاً حتى 1 ظهراً في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس في أبوظبي بإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفي دبي فيستيفال أرينا في فيستفال سيتي بإشراف مؤسسة دبي العطاء، وفي قاعة البيت متوحد في الشارقة بإشراف جمعية الشارقة الخيرية.

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