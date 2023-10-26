«الإمارات للمزادات» تستقطب أكثر من 300 مزايد في المزاد العلني على 77 مركبة

المصدر: وام

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سجل المزاد العلني الذي نظمته شركة الإمارات للمزادات، مساء أمس، في سوق السيارات برأس الخور بإمارة دبي على 77 سيارة متنوعة احتفاءً بمرور 20 عاماً على تأسيسها، نجاحاً لافتاً مع تمكن المزاد من استقطاب أكثر من 300 مزايد من الشركات والتجار والأفراد من مختلف الجنسيات.

وتواصل الإمارات للمزادات تنظيم عدد من المزادات الإلكترونية حيث يتضمن كل مزاد أكثر من 300 سيارة يومياً وعلى مدار خمسة أيام أسبوعيا وتقدم المزادات العديد من السيارات من طرازات متنوعة ومتعددة الاستخدامات ويمكن للراغبين بالمزايدة عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للإمارات للمزادات.

وأعرب عمر مطر المناعي المدير التنفيذي لـ"الإمارات للمزادات" عن شكره وتقديره لجميع المشاركين من الأفراد والشركات والمنافسة والتفاعل الإيجابي من المزايدين وهو ما يؤكد النجاح الذي حققه المزاد ليشكل إضافة نوعية لسجل نجاحات الإمارات للمزادات التي عززت مكانتها الرائدة في تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن هذا النجاح يعكس التزام الإمارات للمزادات بأعلى المعايير العالمية في خدمة العملاء وتنويع خيارات المزادات بما يحقق الرضا والسعادة للجمهور ويلبي توقعات الشركاء.

وأشار إلى أن مستوى التنافس والمشاركة الواسعة من قبل الأفراد والشركات والتجار وهو مؤشر واضح على أهمية المزادات ودورها الاقتصادي في تنشيط قطاع تجارة السيارات في الدولة بالإضافة إلى دورها في تلبية توقعات المتعاملين الراغبين باقتناء السيارات بأسعار تنافسية.

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