غداً العمل والدراسة "عن بعد" في الحكومة الاتحادية والمدارس الحكومية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة ووام

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بناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر أن يكون العمل اليوم عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الوجود في مقر العمل.

كما تقرر أن تكون الدراسة في جميع المدارس الحكومية عن بُعد، وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.

وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تقرر أن يكون العمل اليوم عن بُعد، ويشمل هذا القرار الموظفين في جميع الجهات الحكومية في إمارة عجمان، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الوجود في مقر العمل.

وحرصاً على سلامة الطلبة قررت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد لجميع الطلاب في المدارس الحكومية في دبي والإمارات الشمالية. وبدورها أبلغت المدارس أولياء الأمور بهذا القرار عبر قنوات التواصل بين المدرسة وذوي الطلبة.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لتغيرات الطقس. وتهدف المؤسسة من خلال هذا القرار إلى ضمان سلامة وصحة الطلاب، وسيتم تنفيذ التحويل إلى نظام التعليم عن بُعد عبر منصات التعليم الإلكتروني المعتمدة من قبل المؤسسة، وستقوم المدارس بتوفير الدروس والمواد التعليمية مع توفير الدعم الفني اللازم للطلاب وأولياء الأمور لضمان استمرارية العملية التعليمية.

ويسهم هذا القرار في الحفاظ على استمرارية التعليم وتقديم فرص تعليمية آمنة وفعالة للطلاب في ظل تغيرات الحالة الجوية.

وبدورها منحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي المدارس الخاصة مرونة في توفير خيار التعلم عن بُعد أو التعليم الحضوري بالمدرسة، وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة «X»: «ندعو جميع المؤسسات التعليمية الخاصة في إمارة دبي إلى التحلي بالمرونة وتلبية احتياجات جميع الطلبة وأولياء الأمور عبر إتاحة خيار التعليم عن بُعد»

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