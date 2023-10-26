مجلس تنمية الموارد البشرية بدبي يقدم 80 فرصة عمل في يوم وظيفي مفتوح

المصدر: وام

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منح مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أكثر من 80 فرصة وظيفية للمواطنين في قطاعات حيوية متعددة، من خلال تنظيم يوم وظيفي مفتوح بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وكلية دبي للسياحة في مجلس أم سقيم بمشاركة 12 شركة.

وشهد اليوم الوظيفي، إقبالاً لافتاً من المواطنين الباحثين عن عمل، حيث شملت فرص العمل المطروحة قطاعات تجارة السيارات والصناعات الدوائية والعقارات والتعليم وتجارة التجزئة والأغذية والمشروبات والتأمين.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، إن مبادرة الأيام الوظيفية المفتوحة المتعددة على مدار العام أحد المبادرات التي أوجدها المجلس لتحاكي طبيعة الدور الهام الذي تلعبه المجالس في حياتنا في الإمارات بالتعاون مع الشركاء، بهدف تعزيز مُساهمة هذه المنصة المجتمعية في اقتصاد دبي والإمارات بشكل عام ومنها أجندة دبي الاقتصادية D33، كما أنها تمنح الباحث عن عمل بيئة طبيعية محفزة للتواصل وإجراء المقابلات الوظيفية خلال وقت قصير والحصول على الوظائف التي تلبي طموحهم.

وأضاف معاليه: ساهم الشركاء وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وكلية دبي للسياحة بشكل مستدام في نجاح هذه الفعاليات عبر تكامل الجهود لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في ملف التوطين، مؤكداً أن تنظيم الأيام الوظيفية المفتوحة وفر مستوى من الراحة وعزز الثقة بالنفس لدى الباحثين عن عمل لكون المجلس هو البيئة المحفزة للتواصل المجتمعي الفعّال.

وشملت الشركات المشاركة في الحدث، مجموعة الفطيم، ومجموعة الرستماني، ومجموعة ماجد الفطيم، وانوفينتشر للاستثمارات التعليمية، ومدارس كينجز، ومدرسة السلام، وشركة "جلاكسو سميث كلاين gsk، وشركة سيفورا، وشركة سبان للتجارة، وشركة بروفيدنت للعقارات، وشركة سكون للتأمين، والشركة الوطنية للمواد الغذائية.

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