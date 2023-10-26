أمطار غزيره على أم القيوين .. والبلدية ترفع درجة الاستعداد

المصدر: وام

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شهدت إمارة أم القيوين منذ ساعات الصباح الأولى اليوم هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، مصحوبة برياح شديدة وبرق ورعد، مما أدى إلى تجمع المياه في الطرقات والمنخفضات، ولازالت الإمارة تشهد سقوط الأمطار بكميات متفاوتة.

ودعت شرطة أم القيوين، سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات على الطرقات وتخفيض السرعة خلال سقوط الأمطار وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها الدولة.

ورفعت بلدية أم القيوين، درجة الاستعداد للتعامل مع جميع الملاحظات والبلاغات التي تصل من الجمهور، وتم إعطاء الأولوية للمناطق السكنية والطرق الرئيسية في الإمارة.

وأكد أحمد طيب محمد مدير قطاع النقليات والخدمات العامة في دائرة بلدية أم القيوين، أن البلدية وضعت خطة طوارئ خاصة بموسم الأمطار، بدأتها مبكراً، لضمان التجهيز الكامل ومجابهة أي حوادث متوقعة في جميع مناطق الإمارة، مشيرا إلى أن الخطة تشمل التنسيق المشترك بين جميع قطاعات الدائرة، ليعمل كل قطاع منها بالمهام المنوطة به، والتي تشمل صيانة المعدات والآليات، وتشكيل فريق عمل لمباشرة المهام، والعمل على تنظيف فتحات المصارف.

وقامت البلدية خلال الفترة الماضية بعدد من الحملات لتنظيف فتحات شبكات تصريف مياه الأمطار في جميع أنحاء الإمارة، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمضخات وآليات ومعدات سحب المياه حتى تكون على أتم الاستعداد والجاهزية، للتعامل الفوري في حال وجود أي تجمعات للأمطار بالإمارة.

وباشرت الفرق الميدانية اليوم مع بداية سقوط الأمطار في سحب مياه الأمطار، وإزالة الآثار التي خلفتها مياه الأمطار مما ساهم في تسهيل وانسيابية حركة المرور في الإمارة.

ودعت الدائرة، سكان الإمارة وزوارها بالتواصل مباشرة معها عبر قنوات التواصل والرقم المجاني 800898 في حال وجود طارئ يتعلق بالأمطار.

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