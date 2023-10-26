طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة لسقوط أمطار

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً وتمتد على بعض المناطق الساحلية والداخلية يصاحبها سقوط امطار، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية / 15 - 30 تصل إلى 60 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:08 والمد الثاني عند الساعة 00:04 والجزر الأول عند الساعة 18:02

والجزر الثاني عند الساعة 06:03 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 07:52 والمد الثاني عند الساعة 21:00 والجزر الأول عند الساعة 14:33 والجزر الثاني عند الساعة 02:43 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 25 85 30

دبي 33 24 80 35

الشارقة 31 24 75 35

عجمان 32 25 80 30

أم القيوين 33 25 80 35

رأس الخيمة 34 24 80 30

الفجيرة 33 28 80 35

العـين 30 24 80 30

ليوا 34 23 80 30

الرويس 34 25 70 30

السلع 34 25 70 30

دلـمـا 33 26 70 45

طنب الكبرى / الصغرى 33 26 80 40

أبو موسى 33 26 80 40



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز