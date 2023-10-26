الإمارات تواصل فعاليات حملة «تراحم من أجل غزة» لإغاثة الشعب الفلسطيني

المصدر: وام

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تواصل حملة "تراحُم من أجل غزة" التي انطلقت في دولة الإمارات يوم 15 من هذا الشهر لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة، في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني.

وتنظم الحملة فعاليات جديدة يوم الأحد المقبل في أبوظبي ودبي وتهدف إلى تجهيز 15 ألف سلة إغاثية بمشاركة المتطوعين من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، والعديد من المؤسسات العامة والخاصة.

وتأتي هذه الفعاليات الجديدة، بعد النجاح الذي حققته الحملة في الفعاليتين الماضيتين بمشاركة أكثر من 10100 متطوع قاموا بتجهيز 38 ألف سلة إغاثية، تنوعت بين السلال الغذائية والمخصصة للأطفال وللنساء والأمهات.

وتعكس حملة "تراحُم من أجل غزة" جهود دولة الإمارات الإغاثية والإنسانية لمساعدة المتضررين في قطاع غزة، حيث تتجلى هذه القيم الإنسانية في العديد من المبادرات التي تقوم بها الدولة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، وخاصة من الأطفال والنساء.

وتشرف على الحملة وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي، وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية، وجمعت الحملة حتى الآن 800 طن من المواد الإغاثية الغذائية والصحية والطبية.

ويمكن للراغبين بالتطوع للمشاركة في تجهيز السلال الإغاثية التسجيل عبر منصات التطوع كمنصة "متطوعين. امارات" ومنصة التطوع مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومنصة يوم لدبي.

وتهدف حملة "تراحم من أجل غزة" إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفا وخاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.

وتستقبل مراكز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الإمارات التبرعات العينية، حسب المواد الموضحة في الموقع الإلكتروني للهيئة، كما تستقبل المساعدات النقدية على الحسابات البنكية والرسائل النصية الموضحة في الموقع الإلكتروني للهيئة: ‏www.emiratesrc.ae.

وستقام الفعاليتان من الساعة 9 صباحا حتى 1 ظهرا في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس في أبوظبي بإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفي دبي تقام في فيستيفال أرينا بفيستفال سيتي بإشراف مؤسسة دبي العطاء.

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