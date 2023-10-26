​أمطار خفيفة ومتوسطة في الشارقة و عجمان وأم القيوين والشرطة تنبه السائقين

المصدر: الشارقة - عجمان – أم القيوين – عصام الدين عوض

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هطلت صباح اليوم أمطار خفيفة ومتوسطة مصحوبة بالبرق على مناطق متفرقة من الشارقة ، وعجمان، وفي مدينة أم القيوين، و لفترات متفاوتة وأحيانا متقطعة ، وما زالت متواصلة ، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ، ولا تزال السماء غائمة، ما يبشر بهطول أمطار خلال الساعات المقبلة ، فيما شرعت بلدية أم القيوين في التعامل مع الحالة الجوية السائدة ، وذلك من خلال سحب مياه الامطار المتراكمة في الساحات والدوارات، والاماكن المنخفضة، كما أكملت بلديتا الشارقة وعجمان جاهزيتهما للحالة الجوية السائدة حالياً.

حيطة وحذر

ودعت إدارات المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وعجمان، وشرطة أم القيوين، السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة عند تساقط الامطار ، أو في الأجواء المضطربة، أو في حال حدوث الضباب، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام الرؤية، إضافة الى تخفيض السرعات ومراعاة القوانين المرورية، تجنباً لوقوع الحوادث للمحافظة على أرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق ، كما أكدتا، جاهزية عناصرها على مدار الساعة للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الإمارات خلال هذه الفترة .

فرق

من جانبه أكد خالد بن فلاح السويدي، مدير خدمات المتعاملين بالإنابة ببلدية الشارقة، أن البلدية اكملت جاهزيته من خلال تشكيل فرق عمل للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، كما تم توزيع الصهاريج والمضخات على الاماكن المتوقع تجمع مياه الأمطار فيها، لافتاً إلى أنه تم تخصيص فريق عمل لاستقبال المكالمات الطارئة التي ترد من الجمهور، ناصحاً الجمهور بضرورة التقيد بالإجراءات التي ترد من الجهات المختصة، وتجنب الذهاب إلى الأودية.

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