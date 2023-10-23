هطول أمطار رعدية غزيرة وجريان وادي اصفني برأس الخيمة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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هطلت اليوم أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة مصحوبة بالبرد أحيانا، وكانت رعدية في بعض المناطق وذلك نتيجة تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب مع امتداد منخفض جوي علوي مصحوبا بتيار هوائي من الغرب معه كتلة هوائية باردة نسبياً في طبقات الجو العليا ومع وجود الجبال شرقاً أدى ذلك إلى تكوّن السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن الحالة المدارية (تيج) في بحر العرب تحوّلت إلى إعصار من الدرجة الثانية ويتمركز حاليا جنوب غرب بحر العرب عند خط عرض 14.6 شمالا وخط طول 53.2 شرقا على بعد 90 كيلو مترا جنوب شرق السواحل اليمنية وتبلغ سرعة الرياح حول الإعصار 155 إلى 165 كلم/س، ويتوقع المركز الوطني أن يضعف الإعصار المداري يوم غد الثلاثاء ويتحول إلى عاصفة مدارية ثم على منخفض جوي خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز الوطني أنه لا يوجد أية تأثيرات مباشرة على الدولة جراء الحالة المدارية في بحر العرب، وإن كان هناك تأثير غير مباشر يتمثل بتدفق الرطوبة من بحر العرب على المناطق الشرقية والجنوبية مما يوفر الفرصة لتكوّن بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار.

وشهدت اليوم مناطق عديدة في الشارقة سقوط أمطار غزيرة في مليحة ومصحوبة بالبرد على خورفكان ومتوسطة على الذيد وكانت متوسطة على دبا الفجيرة، بينما سقطت أمطار غزيرة على المنيعي ووادي قور وشوكة وكانت مصحوبة بالبرق والرعد على منطقة ممدوح برأس الخيمة وكانت مصحوبة بالبرد على شارع الوطن باتجاه حتا، وفي العين هطلت أمطار غزيرة على شارع الوطن ومتوسطة إلى خفيفة على ملاقط.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى جريان المياه في وادي اصفني في رأس الخيمة وفي مجاري، ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى أهمية توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار على المناطق الشرقية والابتعاد عن أماكن تجمع المياه، الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الإشاعات.

ووفقا للمركز الوطني للأرصاد تتوفر اليوم وغدا الثلاثاء فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً قد تمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط الأمطار، ونتيجة لتعمق المنخفض في طبقات الجو العليا الطقس من يوم الأربعاء إلى الجمعة تزداد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة ويصاحبها البرق والرعد والبرد أحياناً.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية أحيانا، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة اليوم في منطقة الذيد بواقع 40.2 درجة مئوية عند الساعة الثانية والنصف عصرا، بينما سٌجلت أقل درجة في جبل جيس برأس الخيمة بواقع 18.9 درجة مئوية عند الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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