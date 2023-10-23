حمدان ومكتوم بن محمد يحضران حفل زفاف سعيد بن مكتوم آل مكتوم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ مكتوم بن محمد بن حشر آل مكتوم، بمناسبة زفاف نجله الشيخ سعيد بن مكتوم بن محمد بن حشر آل مكتوم، على كريمة خالد بن أحمد بن الشيخ مجرن، في مركز دبي التجاري العالمي.

كما حضر حفل الاستقبال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز