"طرق دبي" تمنح سكاي بلو ميديا إدارة المساحات الإعلانية في أسطول ومرافق الحافلات العامة

المصدر: البيان

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وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية شراكة، تمنح بموجبها شركة (سكاي بلو ميديا) حقوق إدارة الإعلانات الخارجية لأسطول ومرافق الحافلات العامة، حيث تتولى الأخيرة بموجبه تخطيط المساحات الإعلانية وأعمال التصميم والتشغيل والتسويق للخدمات الإعلانية على كل مرافق الحافلات العامة التابعة للهيئة بإمارة دبي لمدة 5 سنوات. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية للهيئة مع القطاع الخاص، وتوفير فرص استثمارية لقطاعات الأعمال للتسويق والترويج عبر أصول الهيئة.

وتنص الاتفاقية على منح (سكاي بلو ميديا) حقوق إدارة المساحات الإعلانية والتمثيل الإعلاني الكامل، على مدى 5 سنوات القادمة، لأسطول ومرافق الحافلات العامة، التي تتمثل في: (1400) حافلة مواصلات عامة بما في ذلك (22) محطة حافلات، و(741) موقف انتظار للحافلات، و(523) موقعاً إعلانياً في مرافق الحافلات.

وقال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: توفر هذه الاتفاقية الاستراتيجية، فرصة استثمارية طويلة الأمد للشركات وقطاع الأعمال، لارتباط اسمها وعلامتها التجارية بنهضة وحضارة إمارة دبي، فضلاً عن الدور الترويجي لمرافق محطات الحافلات، من خلال الاستفادة من الإقبال القوي لمرتادي محطات الحافلات المقدر عددهم بمئات الآلاف من الركاب يومياً.

وأكد بهروزيان أن مرافق وأسطول الحافلات العامة التابعة للهيئة من أبرز الواجهات الإعلانية المتطوّرة، للشركات والمؤسسات المحلية والعالمية الراغبة في الترويج والتسويق لمنتجاتها وخدماتها وحلولها في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية والتجارية.

وفي السياق ذاته، صرَّح داتو مانيكاندامورثي فيلايودام، المدير الإداري لشركة سكاي بلو ميديا، قائلًا: هذه الشراكة تمثل لحظة حاسمة لشركة سكاي بلو ميديا وقطاع الإعلانات في المدينة، ونحن جاهزون لتقديم حلول رقمية مبتكرة وتقنيات إعلانية متطورة تُحدث ثورة في قطاع الإعلانات الخارجية.

وأضاف: نشعر بالحماس لعرض مهاراتنا الرقمية والتواصل مع المعلنين بطرق فعالة، وإطلاق الحملات الإعلانية المؤثرة التي تجذب سكان المدينة من مختلف الثقافات.

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