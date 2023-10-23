محمد بن زايد وحمد بن عيسى يبحثان تطورات المنطقة والأوضاع الإنسانية في غزة

المصدر: وام

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زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة في مقر إقامته في أبوظبي.

وتبادل سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى خلال اللقاء، الأحاديث الودية التي تعبر عما يجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة من أواصر أخوية متجذرة والحرص المشترك على تعزيز التعاون والتنسيق بينهما على جميع المسارات بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة وجلالة الملك حمد بن عيسى خلال اللقاء.. عن اعـتزازهما بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربـية المتحـدة ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين والتي تجسدها المواقف المشتركة للبلديـن تجاه مختلف الـقضايا.

كما تطرق اللقاء إلى التطورات الخطيرة في المنطقة والأوضاع الإنسانية المتفاقمة التي يشهدها قطاع غزة وضرورة الدفع نحو مسار السلام لتحقيق الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

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