برنامج "زمالة دبي للمستقبل" ينظم سلسلة ورش عمل لدراسة أبرز الفرص المستقبلية في مختلف القطاعات المحورية

المصدر: البيان

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أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل سلسلة من ورش العمل والاجتماعات لأعضاء "برنامج زمالة دبي للمستقبل"، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، لإنشاء شبكة من قادة الفكر والخبراء والمتخصصين من القطاع الخاص في دبي وإشراك أصحاب الأفكار في ابتكار حلول إبداعية لتحديات الغد وتحويلها إلى فرص مثمرة انطلاقاً من دبي كمنصة لتصميم حلول المستقبل.

وهدفت هذه الورش إلى تكوين فهم مشترك شامل للتحديات المستقبلية والتعمق في موضوعاتها، والتعرّف على فرصها في إحداث تأثيرات اقتصادية وتنموية واستراتيجية إيجابية، فضلاً عن تحفيز التعاون بين أعضاء البرنامج بما يعزز ريادة دبي كمركز عالمي لأفضل قادة الفكر والخبرات المتخصصة.

وناقش المشاركون في ورش العمل أهمية ابتكار حلول نوعية للتحديات في قطاعات المصارف والتكنولوجيا المالية والتمويل والفنون والصناعات الإبداعية والابتكار وريادة الأعمال ونمو المشاريع الناشئة وتوسعها في الأسواق المستهدفة.

فاطمة بوجسيم: برنامج زمالة دبي للمستقبل يهدف لابتكار الحلول العملية للتحديات الحالية والمستقبلية

وأكدت فاطمة بوجسيم المنسق العام لبرنامج "زمالة دبي للمستقبل"، أن أعضاء البرنامج ناقشوا خلال ورش العمل مجموعة من الحلول النوعية للعديد من التحديات في قطاعات التكنولوجيا المالية والتمويل والابتكار وريادة الأعمال والنمو المستدام في مختلف قطاعات اقتصاد المستقبل المرن الذي يستفيد من الشراكات ويلعب فيه القطاع الخاص دوراً مركزياً حيوياً.

وأوضحت أن المشاركين في الورش استعرضوا مجموعة من الحلول العملية للتحديات الراهنة والمستقبلية، وسيتم الاستفادة من مخرجات هذه الورش المتخصصة لتطوير مبادرات نوعية في القطاعات الاقتصادية والإبداعية على مستوى دبي والعالم.

قطاعات متنوعة

وناقش المشاركون في ورش العمل أهم الفرص في قطاع التكنولوجيا المالية والعمل المصرفي، ودور تكنولوجيا المستقبل في تمكين الصناعات الإبداعية ودعم تأسيس الأعمال في القطاع الإبداعي، وآليات نمو وتطوير وتوسّع الأعمال والمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من دبي، وتسهيل وصول أصحاب الأفكار المبتكرة والمشاريع الناشئة إلى رأس المال الجريء والمستثمرين، ودعم المبتكرين ورواد الأعمال في دبي من خلال تطوير منظومة مستقبلية متكاملة تواكب احتياجاتهم وتستبق متطلباتهم وتطور مهاراتهم.

برنامج زمالة دبي للمستقبل

ويمثّل برنامج "زمالة دبي للمستقبل"، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل في أبريل 2023، شبكة دولية تضم شخصيات مرموقة وخبرات متميزة ساهمت بتحقيق إنجازات بارزة في مختلف القطاعات الحكومية والاقتصادية والتكنولوجية والمستقبلية، ويهدف لإتاحة الفرصة لها للمساهمة بدور بارز في تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية على مستوى دبي ودولة الإمارات.

وتشمل اختصاصات برنامج زمالة دبي للمستقبل مجموعة متنوعة من القطاعات المحورية بما في ذلك الصحة والتعليم والتكنولوجيا وريادة الأعمال والتجزئة والمصارف والبيئة والتجارة والإعلام والترفيه والقانون والفنون والسياحة وغيرها.

ويضم "برنامج زمالة دبي للمستقبل" كلاً من آمنة العويس، ونيلش فيد، وكينان حمزة، ومحمد مكي، ومديحة ستار، وبينديتا غيون، ونادين مزهر، وسعيد العور، ومنى عطايا، ومريم فرج، وأمير فرحة، وأمبارين موسى، ومارك بير، وطارق أمين، وكاتيا كوفتونوفيتش، وإياد الكردي، وكارولين كيركلاند، وخالد تلايس، وكلوديوس بولر، ورافين جولياني، وسافيتار جاجتياني، وليندا زو، ونور سويد، و سعيدة جعفر، وكلثوم البلوشي.

دبي للمستقبل تطلق سلسلة من ورش العمل والاجتماعات لأعضاء "برنامج زمالة دبي للمستقبل" لإنشاء شبكة من قادة الفكر والخبراء والمتخصصين من القطاع الخاص في #دبيhttps://t.co/aEIusvnPBzpic.twitter.com/DedSv3p57b@DubaiFuture — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 23, 2023

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