إنجاز عالمي غير مسبوق لفريق طبي إماراتي.. علاج مواطنة مصابة بسرطان الثدي وتضع مولوداً بسلام

المصدر: البيان

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في سبق علمي وحالة هي الأولى من نوعها في العالم، نجح فريق طبي إماراتي في علاج مواطنة إماراتية مصابة بسرطان الثدي في المرحلة الرابعة، قامت بوضع حملها، وتم تسجيل الحالة في كبرى الدوريات العلمية.

وكانت مواطنة إماراتية أصيبت بسرطان الثدي من الدرجة الرابعة، أصرت على الحمل رغم معرفتها بخطورة ذلك على صحتها، وصحة الجنين إلا أنها أصرت على مواصلة الحمل حتى وضعت جنينها بسلام وكانت المعجزة هي اختفاء المرض بشكل كامل.

وبعد ولادة المريضة لجنينها بثلاثة أسابيع تم إجراء تقييم للحالة، وكانت نتائج التصوير المقطعي المحوسب سلبية بالنسبة لأي نتائج غير طبيعية أو مرض منتشر وتم شفاؤها بالكامل.

وقام فريق طبي إماراتي بنشر هذه الحالة منذ أيام في دورية علمية محكمة كأول حالة مسجلة في العالم.

خضعت المريضة للعلاج في دولة الإمارات،

ودون رئيس جمعية الإمارات للأورام، البروفيسور حميد الشامسي، عبر حسابه على منصة إكس قائلاً: على جانب تمثيلي لدولة الإمارات كرئيس جمعية الإمارات للأورام في المؤتمر الأوروبي للأورام المقام حاليا في مدريد ؛ شاركنا زملائنا أول حالة مسجلة في العالم لأول حالة حمل ناجح لمواطنة إماراتية مصابة بسرطان الثدي في المرحلة الرابعة بتوفيق من رب العالمين وتحت إشراف فريقنا الطبي. وهذه هي أول حالة يتم تسجيلها على مستوى العالم وتعتبر معجزة طبية وعلمية. المريضة خضعت لعلاجها في دولة الإمارات وفضلا عن حملها وولادتها بالرغم من الإصابة بسرطان الثدي في المرحلة المتقدمة ؛ فقد من ًّ الله عليها أيضا باختفاء المرض تماما. علمتني هذه الحالة درسا عمليا عن قوله تعالى "وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ" لإستحالة حدوث ذلك من ناحية طبية وعلمية.

نحمد الله على فضله وتوفيقه ونسأل الله الصحة والعافية لمريضتنا وطفلها ونشكر قيادتنا الرشيدة التي دعمتنا في توفير أفضل طرق لعلاج السرطان في الدولة.

قمنا بنشر هذه الحالة منذ أيام في دورية علمية محكمة كأول حالة مسجلة في العالم ولله الحمد

على جانب تمثيلي لدولة الإمارات كرئيس جمعية الإمارات للأورام في المؤتمر الأوروبي للأورام المقام حاليا في مدريد ؛ شاركنا زملائنا أول حالة مسجلة في العالم لأول حالة حمل ناجح لمواطنة إماراتية مصابة بسرطان الثدي في المرحلة الرابعة بتوفيق من رب العالمين وتحت إشراف فريقنا الطبي. وهذه هي… pic.twitter.com/KiqxpG2e3D — Prof.Dr.Humaid Al-Shamsi 🇦🇪 (@alshamsi2000) October 22, 2023

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