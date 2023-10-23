«تراحم من أجل غزة» تجمع 550 طناً من المواد الإغاثية

المصدر: (أبوظبي ــ البيان، ووام)

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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر حساب سموه في «استوري إنستغرام»، صورة لخريطة فلسطين، يظهر فيها مسجد قبة الصخرة، وكتب سموه: «فلسطين.. اللهم كن لهم عوناً ونصيراً».

إلى ذلك، تتواصل المشاركة الفاعلة للمواطنين والمقيمين في الدولة، ضمن حملة «تراحم من أجل غزة»، والتي تجسد القيم الراسخة لمجتمع الإمارات وتضامنه الإنساني مع المتضررين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ودعمه للجهود الرسمية في هذا الصدد.

وشارك في الحملة 10100 متطوع أسهموا في إعداد 25000 حزمة إغاثية على مدار يومين من خلال فعاليات نظمت في أبوظبي ودبي والشارقة، وجمعت أكثر من 550 طناً من المواد الإغاثية، كما تم إرسال 120 طناً إلى مدينة العريش في مصر.

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