بدء تسجيل الهيئات الانتخابية لـ «استشاري الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بدء مرحلة التسجيل لأعضاء الهيئات الانتخابية من اليوم إلى 20 نوفمبر المقبل، لمدة 29 يوماً، من خلال تسعة مراكز انتخابية معتمدة ببلديات الإمارة، أو التسجيل الإلكتروني باستخدام الهوية الرقمية «UAE PASS»، عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات WWW.ECCS.SHJ.AE، أو منصة الشارقة الرقمية WWW.DS.SHARJAH.AE.

وتشترط آلية التسجيل في الانتخابات، سواء المباشر أو الإلكتروني، أن يكون الناخب من مواطني الشارقة، ولا يقل عمره عن 21 عاماً أي يجب أن يكون تاريخ ميلاد الناخب 5 ديسمبر 2002 وما دون ذلك، كما يشترط أن يكون التسجيل وفق رقم القيد العائلي المرتبط برقم البلدة بالمنطقة الإدارية التي يتبعها الناخب.

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