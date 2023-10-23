دبي تستضيف مؤتمرشعبة الإمارات للأحياء الدقيقة السريرية

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي المؤتمر السنوي الثالث لشعبة الإمارات للأحياء الدقيقة السريرية في جمعية الإمارات الطبية، الذي سيقام في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل. ويشارك في المؤتمر، الذي يقام بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة، 300 من الخبراء العالميين والمختصين، لتبادل أحدث نتائج أبحاثهم وإرشاداتهم وخبراتهم في هذا المجال.

وقال الدكتور جنس تومسن رئيس المؤتمر، إن الحدث سيركز على مواضيع مختلفة في مجال علم الأحياء الدقيقة السريري، وعلم المناعة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى والصحة العامة، لافتاً إلى أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة تفاعلية، حيث يمكن للخبراء والعلماء والأطباء والمتخصصين في علم الأحياء الدقيقة والطلاب وخبراء الصناعة، عرض أبحاثهم خلال جلساته.

وأشار إلى أن فعاليات المؤتمر تشمل عدداً من العروض التقديمية البحثية، وورش عمل وندوات علمية، بمشاركة 300 خبير عالمي، من خلفيات سريرية وغير سريرية متنوعة، وتقديم 36 محاضرة، تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات الناشئة، بما في ذلك تحليل البيانات، وإنشاء مضادات حيوية تراكمية، والإشراف على مضادات الميكروبات، والتشخيص والالتهاب الرئوي المرتبط بجهاز التنفس الصناعي، والتأهب للأوبئة، والدراسات العالمية حول العلاقة بين تلوث الهواء ومقاومة المضادات الحيوية السريرية، وتقاطع تغير المناخ ومقاومة مضادات الميكروبات «AMR»، وكذلك تطبيق الذكاء الاصطناعي في علم الأحياء الدقيقة السريرية، وتطوير المضادات الحيوية الجديدة، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وقال الدكتور تومسن: «يوفر هذا المؤتمر فرصة ثمينة للتواصل والتعاون بين الزملاء والباحثين والتقنيين والممرضات والطلاب والمتخصصين في هذا المجال، بالإضافة إلى ممثلين من مختلف الشركات والصناعات العاملة في هذا المجال».

وأضاف: «سيشارك نخبة من المتحدثين والخبراء الدوليين والمحليين معارفهم وخبراتهم ونتائج أبحاثهم القائمة على الأدلة، والتي تهدف إلى تعزيز جودة رعاية المرضى، وتعزيز تخصص علم الأحياء الدقيقة السريرية في دولة الإمارات».

من جانبه، أكد البروفيسور جودفريد مينيزيس رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن مؤتمر هذا العام سيتناول القضايا الملحة، مثل مسببات الأمراض التنفسية و«كوفيد 19»، والالتهابات المرتبطة بالرعاية الصحية، والالتهابات الفيروسية الناشئة، والأمراض المعدية المرتبطة بزراعة الأعضاء، والتقدم في التشخيص السريع، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

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