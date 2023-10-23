رئيس الدولة ورئيس وزراء سنغافورة يشهدان تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات بين البلدين

المصدر: أبوظبي-وام

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولي هسين لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة الصديقة تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات بين البلدين تهدف إلى توسيع آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات شملت: التعليم وحماية البيئة والعمل المناخي والاقتصاد الأخضر وحلول خفض الكربون والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية والمدن الذكية بجانب شهادات المطابقة الحلال والتي تخدم أولويات التنمية والتقدم في البلدين.

وتبادل المذكرات والاتفاقيات خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومن الجانب السنغافوري، الدكتور محمد مالكي بن عثمان وزير في مكتب رئيس الوزراء الوزير الثاني للتربية والتعليم والوزير الثاني للشؤون الخارجية.

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