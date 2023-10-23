ذياب بن محمد يستقبل رئيس وزراء سنغافورة في واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، أمس في واحة الكرامة، لي هسين لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، الذي يزور الدولة حالياً. واستعرض لونغ وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مراسم حرس الشرف، الذي اصطفَّ لتحيتهما، واستمع إلى شرح عن واحة الكرامة ومرافقها، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وفي ختام الجولة سجّل رئيس وزراء سنغافورة كلمة عبّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

إلى ذلك، زار لي هسين لونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، جامع الشيخ زايد الكبير، يرافقه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وجمال السويدي، سفير الدولة لدى سنغافورة، وكمال آر فاسواني، سفير سنغافورة لدى الدولة، والوفد المرافق، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

واستهل رئيس وزراء جمهورية سنغافورة والوفد المرافق الجولة بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم، الذي أسهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتجول والوفد المرافق في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز