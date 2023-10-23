«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تنظم أسبوع الاستدامة الجامعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية مجموعة من الفعاليات لترسيخ ثقافة الاستدامة وممارساتها ضمن برنامج «أسبوع الاستدامة الجامعي»، وذلك ضمن مبادرات الجامعة وفعالياتها في عام الاستدامة، التي تأتي متزامنة مع اقتراب استضافة الدولة مؤتمر الأطراف للتغير المناخي «كوب28».

واشتمل أسبوع الاستدامة على عدد من المحاضرات والندوات حول الاستدامة وإرث زايد المستدام، وتأثير المرأة في تحقيق الاستدامة، إلى جانب مبادرات بيئية وورش تفاعلية مختلفة، منها مبادرة حصنتك يا وطن، ولوحة التعهد البيئي، ويوم بلا بلاستيك، والمشروع الأخضر، وورشة أريج الاستدامة، والمطبخ المستدام الحي، وحملة التشجير، إضافة إلى جلسة حوارية عن اللغة العربية والاستدامة، وملتقى الطفل الواعي تحت شعار مدرستي المستدامة.

وحرصت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية من خلال تنظيم هذه الفعاليات على تعزيز ريادتها في مجال دعم الوعي البيئي والعمل نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال المقبلة، ولم تقف جهود الجامعة في مجال تعزيز مجالات الاستدامة لدى طلبتها.

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