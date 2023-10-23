مذكرة تفاهم لتعزيز الرعاية الصحية لطلبة المدارس الحكومية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومستشفى برجيل للجراحة المتطورة التابع لمجموعة برجيل القابضة، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز منظومة خدمات الصحة المدرسية المقدمة في المدارس الحكومية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة العامة من خلال التعاون الاستراتيجي في مجالات تطوير البيئة الصحية في المدارس، ورفع الوعي لدى الطلبة ببرامج تثقيفية، وتعزيز الخدمات الاستشارية والعلاجية، وتوسيع نطاق الشراكات المجتمعية.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بحضور الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة. ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في المؤسسة، وبرونو دسوزا، الرئيس التنفيذي الإقليمي للعمليات في دبي والإمارات الشمالية في برجيل القابضة.

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومستشفى برجيل للجراحة المتطورة في مجالات الرعاية الصحية والتطوير المستمر، موضحاً أن المؤسسة ملتزمة بتحقيق الأهداف المشتركة من خلال تبادل المعرفة والخبرات.

وأوضح الدكتور يوسف محمد السركال أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تواصل من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية تحقيق رؤية مستقبلية متقدمة في مجال الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم المبرمة بينها وبين «مستشفى برجيل للجراحة المتطورة» تسهم في تعزيز خدمات الرعاية الصحية.

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