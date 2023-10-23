القمة الشرطية العالمية تمدد الترشح لجوائزها إلى نهاية نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلن المكتب التنفيذي للقمة الشرطية العالمية عن تمديد فترة الترشيحات لجوائز القمة الشرطية العالمية 2024 إلى 30 نوفمبر المقبل، التي تستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي من 5 وحتى 7 من شهر مارس المقبل 2024.

وأكد العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، رئيس المكتب التنفيذي للقمة الشرطية العالمية، أن جوائز القمة لهذا العام طرحت 10 فئات، تشمل تخصصات متنوعة، بما يعزز الهدف منها بالاحتفاء بجهود الخبراء والمتخصصين وقادة الشرطة وكل العاملين في مجالات إنفاذ القانون على مستوى العالم، ممن يسخرون وقتهم وحياتهم للحفاظ على المجتمعات العالمية والمحلية آمنة مستقرة، ويحرصون على تطبيق أفضل المعايير الدولية رغم كل التحديات.

أفضل تطبيق

وأوضح العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا أن القمة أضافت هذا العام 3 فئات مهمة، تضمن تحقيق الشمولية لكل الأدوار المساهمة في خدمة القانون وتعزيز الأمن والسلامة، فجاءت جائزة «أفضل تطبيق شرطي لهذا العام»، وتُمنح لتطبيق الشرطة الأكثر تميزاً من حيث التطوير والتنفيذ، وتهدف إلى تقدير ودعم الجهود المبذولة في الابتكار وسهولة وصول المتعاملين للخدمات، وكيف يمكن للتطبيقات الشرطية أن تعزز عمليات إنفاذ القانون والسلامة العامة.

خدمة العملاء

كما أشار إلى جائزة «التميز في خدمة العملاء»، التي تحتفي بالأفراد والفرق والمنظمات التي أظهرت تفانياً وإنجازات استثنائية في تقديم خدمة عملاء متميزة .

السلامة المرورية

وفي الفئة الثالثة الجديدة، تحدث العميد الشيخ المعلا عن جائزة «التميز في السلامة المرورية»، التي جاءت لتقدير وتحفيز الجهود والإنجازات المتميزة في تعزيز الطرق الأكثر أماناً .

10 فئات

وأوضح أنه مع إضافة 3 فئات جديدة، يُصبح العدد الإجمالي 10 فئات، تشمل جائزة أفضل ضابط ملهم من العنصر النسائي، وجائزة التميز في مجال علوم الأدلة الجنائية، وجائزة التميز في مجال مكافحة المخدرات، وجائزة أفضل مساهمة من أفراد المجتمع في المجال الشرطي، وجائزة التميز لأصحاب الهمم، وجائزة الجهة الشرطية الأكثر ابتكاراً، وجائزة التميز في مجال التحقيق الجنائي، والفئات الثلاث السالفة الذكر .

استقبال المشاركات

يُذكر أنه بإمكان الراغبين في المشاركة الاطلاع على تفاصيل كل فئة وتقديم المشاركات عبر الرابط الإلكتروني

https://www.worldpolicesummit.com/world-police-awards/awards/ في الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة الشرطية العالمية، التي تنعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 100 من قادة الشرطة الدوليين، وأكثر من 170 شركة عارضة، ومتحدثين وخبراء يمثلون أكثر من 109 دول، يتبادلون المعلومات والتجارب وأفضل الممارسات في قرابة 140 جلسة، إلى جانب تخصيصها معرضاً دولياً يسلط الضوء على أبرز الأدوات الرقمية والتكنولوجية ونظم الذكاء الاصطناعي الداعمة لعمليات مكافحة الجريمة في كل مكان.

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