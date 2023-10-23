14 ألف فحص طبي و3 آلاف فعالية للتوعية بالسرطان

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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نظمت جمعية أصدقاء مرضى السرطان بالشارقة، حملات توعية، وتواصل تقديم الفحوص الطبية المجانية للكشف المبكر عن السرطان على مدار العام، فضلاً عن تنظيم حملة «أكتوبر الوردي» السنوية التي أطلقتها «القافلة الوردية»، التابعة للجمعية، مطلع الشهر الجاري، بمناسبة «الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي».

وقالت عائشة الملا مديرة الجمعية، في تصريح لـ «البيان»، إن القضاء على سرطان الثدي حلم تسعى جميع المؤسسات والجمعيات المعنية بصحة ومكافحة السرطان إلى تحقيقه، لكن الطريق إلى هذا الهدف صعب وشائك، ولا يمكن التقدم فيه بمعزل عن المجتمع، فهو مسؤولية مؤسسية مجتمعية مشتركة.

وأفادت بأن الجمعية تحرص على الحد من انتشار سرطان الثدي في الدولة والوقاية منه، لذلك حرصت على تقديم 17،431 خدمة مجانية منذ بداية العام الجاري، تضمنت 3 آلاف و212 فعالية توعوية صحية حول سرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر عنه، وأهمية إجراء الفحص الذاتي شهرياً وخطواته.

كما نجحت الجمعية في توفير 14،219 فحصاً طبياً مجانياً للكشف المبكر عن سرطان الثدي، توزعت على 10،947 فحصاً سريرياً للإناث، و2،847 فحصاً سريرياً للذكور، إلى جانب 332 فحصاً ماموغرامياً، و118 فحصاً بالأمواج فوق الصوتية.

دعم مادي

وأكدت أن تقديم الدعم المادي والمعنوي لمرضى السرطان وعائلاتهم، يجسد جانباً من استراتيجية الجمعية الشاملة، التي تسعى لحث الخطى نحو مجتمع خالٍ من سرطان الثدي في الدولة، مضيفة، نعلم أن الطريق لتحقيق ذلك يتطلب رفع الوعي بالمرض، وتحويل الخطوات الوقائية منه إلى ثقافة مجتمعية، ولذلك نحرص على تكثيف ومضاعفة الجهود السنوية في تنظيم الحملات التوعوية والأنشطة التثقيفية حول العوامل المسببة لسرطان الثدي، وأعراضه، وأنواعه، وخطوات الفحص الذاتي، وفي الوقت نفسه نقّدم الفحوص الطبية المجانية للنساء والرجال.

وتابعت: «استكمالاً لتلك الجهود، تستمر حملة «أكتوبر الوردي» ببرنامج متكامل، يتضمن أكثر من 90 فعالية متنوعة، لرفع وعي المواطنين والمقيمين في الإمارات وزوارها من النساء، على حد سواء، حول هذا النوع من السرطان الذي يعد أكثر أنواع السرطانات انتشاراً في العالم، وتقديم الفحوصات الطبية المجانية للكشف المبكر عنه».

برنامج

وبينت أن برنامج الحملة يتضمن مشاركة العيادة المتنقلة التابعة للقافلة الوردية، التي تقدم فحوصات الـ «ماموغرام» مجاناً لجميع المقيمات في الإمارات بعمر 40 عاماً فأكثر، من غير الحوامل والمرضعات، ممن لا يعانين أي أعراض مرضية، أو سبق لهن إجراء فحص ماموغرام خلال العامين الماضيين، كما تقدم «العيادة المصغرة» الفحوصات السريرية للسيدات من الفئة العمرية 20 عاماً وأكثر، ويستفيد موظفو وموظفات الشركات من باقات «اليوم الصحي للشركات» التي حجزتها شركاتهم.

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