350 مشاركاً بمسيرة للتوعية بالسرطان

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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شارك 350 شخصاً في مسيرة نظمتها جمعية الإمارات للسرطان بالعين، صباح أمس، تزامناً مع شهر أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي، وجابت المسيرة شارع منطقة النيادات وحديقة فندق الدانات.

وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية: نحرص في كل عام على تنظيم هذه المسيرة لتحقيق العديد من الأهداف التي تكمن في ضرورة الارتقاء بمستوى وعي المجتمع حول تأثيرات هذا المرض.

وأضاف: «نحرص كطاقم عمل في الجمعية، على خلق العديد من الأنشطة في الشهر الوردي، ونجتهد مع الجهات والشركاء، لضمان مستقبل صحي ومزدهر للمجتمع الإماراتي»، مشيراً إلى استعداد أفراد المجتمع ورغبتهم في المشاركة في الجهود الرامية لضمان صحتهم وعافيتهم. ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية، تعزز برامج شاملة للسيطرة على سرطان الثدي، كجزء من الخطة العالمية للسيطرة على مرض السرطان بصورة عامة.

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