493 متسابقاً بـ«تحدي تكنولوجيا المعلومات لأصحاب الهمم» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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تحتضن إمارة أبوظبي من 25 حتى 27 أكتوبر الجاري، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الجولة النهائية من مسابقة تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي للشباب من أصحاب الهمم 2023.

وتستقطب المسابقة 87 متسابقاً من 15 دولة يجتمعون في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، ونحو 406 متسابقين يشاركون عبر الشبكة العنكبوتية من 13 دولة، بإجمالي 493 متسابقاً، وتنظم المسابقة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في كوريا الجنوبية، وشركة إل جي إلكترونيكس.

وشهدت الجولات التمهيدية للمسابقة تأهل دولة الإمارات، حيث نجحت خمسة فرق إماراتية من أصل ثمانية في ضمان التأهل للجولات النهائية من المسابقة. ويأتي هذا التأهل بفضل الجهود المشتركة بقيادة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وبالتعاون مع مجموعة من مؤسسات المجتمع المحلي، التي عملت معاً على تدريب الفرق المشاركة من الطلاب أصحاب الهمم وتأهيلهم للمشاركة في التحدي، وبدعم من جهات حكومية وخاصة، بما في ذلك كلية الهندسة بجامعة العين، ومجلس الأمن السيبراني، وشركة سايبر جيت للحماية الإلكترونية، وجامعة بوليتكنك أبوظبي.

وخضع الطلاب لبرامج مكثفة للتدريب وصقل المهارات في مختبرات كلية الهندسة في جامعة العين بأبوظبي، وشمل تدريبهم مجالات متخصصة، بما في ذلك تحدي إنشاء وتحرير العرض التقديمي باستخدام البوربوينت، وتحدي الإكسل، وتحدي البحث والاستفادة من المعلومات لمعالجة مشكلات الحياة اليومية باستخدام الإنترنت.

وقال أسعد حواس الصديد، مدير مكتب إدارة المشاريع في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: «جاء هذا التعاون بين «زايد العليا» وشركائها من المجتمع المحلي متوائماً مع استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020 - 2024، الداعمة لأصحاب الهمم في مختلف مراحل الحياة».

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