أبوظبي تستضيف مؤتمر طب الطيران 27 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف أبوظبي المؤتمر الدولي الـ69 لطب الطيران والفضاء، الذي تنظمه الأكاديمية الدولية للطيران وطب الفضاء في فندق كونراد أبراج الاتحاد من 27 إلى 29 من شهر أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وطيران الاتحاد ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض وشركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمؤتمرات.

ويشارك في المؤتمر الدولي الـ69 لطب الطيران والفضاء نحو 300 مشارك، ويتحدث خلال جلساته نحو 180 خبيراً ومختصاً وطبيباً في مجال طب الطيران والفضاء من دولة الإمارات والدول العربية والعديد من دول العالم.

ويناقش المشاركون في المؤتمر أفضل الممارسات والابتكارات في مجال طب الطيران والفضاء، ويعد فرصة مهمة للتواصل وتبادل الأفكار بين المختصين والمعنيين في مجال طب الطيران والفضاء من مختلف أنحاء العالم.

وأكد البروفيسور ديفيد جرادويل، رئيس الأكاديمية الدولية للطيران وطب الفضاء، أهمية انعقاد المؤتمر الدولي في أبوظبي؛ لما لها من مكانة عالمية متميزة .

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