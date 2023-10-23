انطلاق مؤتمر «مجلس الإنعاش العربي» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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انطلقت أمس في أبوظبي، فعاليات المؤتمر الأول لمجلس الإنعاش العربي، تحت شعار «معاً للتطوع الصحي التخصصي»، والذي تم تنظيمه تزامناً مع الملتقى الإماراتي للإنعاش القلبي، بحضور 300 مشارك ميدانياً وافتراضياً من الأطباء العرب والأجانب، وغيرهم من الاستشاريين من مختلف التخصصات من منتسبي المجلس العربي للإنعاش والمجلس الإماراتي للإنعاش القلبي، وجمعية الإمارات للإنعاش القلبي، وبتنظيم من برنامج الإمارات للتطوع الصحي، واعتماد من أكاديمية الإمارات للتطوع والمؤسسة الوطنية للتدريب «تدريب».

وتطرق المؤتمر لأهم المبادرات المبتكرة لبرنامج الإمارات للتطوع الصحي، والذي دشن عام 2000، ونجح في إحداث نقلة نوعية في الحركة التطوعية محلياً وإقليمياً، من خلال تبني مبادرات مبتكرة ساهمت بالارتقاء بمستوى وأداء الكوادر الصحية، وتمكينهم في التطوع الصحي، من خلال أكبر سلسلة من العيادات المتنقلة .

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