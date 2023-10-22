الهلال الأحمر: 26 ألف طرد غذائي تم تجهيزها خلال يومين في أبوظبي ضمن "تراحم من أجل غزة "

المصدر: أبوظبي – موفق محمد:

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قال الهلال الأحمر الإماراتي إن حصيلة التبرعات في أبوظبي خلال يومي 15 و22 أكتوبر الجاري، ارتفعت إلى اكثر من 26 ألف طرد غذائي، وذلك بعد انتهاء الهيئة، قبل قليل من تجهيز 13 ألف طرد غذائي، ضمن فعاليات حملة "تراحم من أجل غزة " لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة، موجهة الشكر إلى جميع المتطوعين والمتبرعين على مساهمتهم السخية.

وأشارت الهيئة إلى أن الإجراءات المرتبطة بفتح معبر رفح أبوابه، مؤخراً، سيكون لها دور مهم وكبير في إيصال شحنات المساعدات إلى مستحقيها في قطاع غزة، مؤكدة في الوقت نفسه بأن فعاليات الحملة متواصلة ويمكن للراغبين في المشاركة في التبرع عبر القنوات الرسمية التي أعلنت عنها الهيئة أو التطوع بالحضور إلى مواقع تجهيز الطرود الغذائية والمساهمة بفعالية في إنجاح جهود الهيئة.

وشهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض في العاصمة أبوظبي، منذ ساعات الصباح الباكر اليوم الأحد، توافد أكثر من 3500 متطوع ومتطوعة من مختلف فئات المجتمع، للمشاركة بفعالية في الحملة التي أطلقت بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع، للتضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وخاصة الأطفال الذين يشكلون ما يقرب من نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.

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