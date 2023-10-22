100 عالم في مؤتمر نظام التكامل واسع النطاق بأمريكية الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد الدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية بالشارقة، رئيس المؤتمر الحادي والثلاثين عن نظام التكامل واسع النطاق، أن المؤتمر يمثل حدثاً مهماً في مجال تصميم أشباه الموصلات بغرض تحسين وتأمين استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما يتناول كيفية تصميم الدوائر الكهربائية للذكاء الاصطناعي الآمن والمجدي، فتم فيه استضافة خبراء من الصناعات والأوساط الأكاديمية، لتشكيل آفاق جديدة في هذا المجال.

وقال إن المؤتمر شارك فيه 100 عالم من 24 دولة، و6 متحدثين رئيسين، وتخلله 4 ورش عمل، كما أنه في تلك النسخة قدمت 100 من أوراق العمل، فتم قبول 50% منها، تناولت في معظمها مجال الإلكترونيات، وهندسة الحاسوب، ما يركز على دمج الآلاف، أو حتى الملايين، من الترانزستورات والمكونات الإلكترونية الأخرى في شريحة واحدة من أشباه الموصلات، وتصميم النظام على الرقاقة.

لافتاً إلى أن كلية الهندسة بالجامعة تعاونت في ال5 سنوات الماضية مع 700 جامعة من 60 دولة، كما بلغ عدد البحوث المحكمة التي تم نشرها في تلك الفترة أكثر من 1200 بحث.

جاء ذلك في تنظيم أمريكية الشارقة، وعلى مدار 4 أيام المؤتمر الحادي والثلاثين عن نظام التكامل واسع النطاق.

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