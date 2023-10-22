إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي لتوظيف الكفاءات المواطنة في دبي

المصدر: دبي ــ البيان

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أطلق مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي منصة الذكاء الاصطناعي لتوظيف الكفاءات المواطنة التي تقوم على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإدارة مطابقة ملفات الباحثين عن عمل المواطنين مع الفرص الوظيفية المتاحة، كما تعتمد على تحليل البيانات وتوفر لوحة تحكم تمكن المجلس من توفير الفرص الوظيفية الأنسب للباحثين عن عمل بشكل لحظي.

ويأتي الإطلاق في إطار حرص المجلس على تبني آخر ما توصلت له التقنيات لزيادة كفاءة وفعالية التوطين بما ينعكس على تجربة المواطنين الباحثين عن عمل.

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ونائب رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية الموارد البشرية في دبي: «منذ تأسيس المجلس أخذنا على عاتقنا الاستكشاف الدائم لأحدث التقنيات وتوظيفها في التنقيب عن ثروة رأس المال البشري الذي يعتبر الثروة الحقيقية التي يبنى المستقبل بناء عليها.

وأردنا ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل (ChatGPT) في العمل الحكومي، واليوم بإطلاق هذه المنصة نتطلع لإحداث نقلة نوعية في توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بإمكانيات وسرعة اتخاذ القرار المتعلق بمطابقة الكفاءات المواطنة والفرص التي نتيحها لهم في القطاع الخاص».

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