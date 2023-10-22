«الشارقة للضمان الاجتماعي» يوضح الأحكام المتعلقة بمدد الإجازات  

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أن حساب مدة الاشتراك للموظفين والموظفات من المؤمن عليهم يشمل مدد الإجازات بجميع أنواعها، ومدد الإعارات الداخلية والخارجية، إضافة إلى المدد المضمومة، وهذه المدد تمثل أحد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون رقم 5، بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة.

وتفصيلاً، تعني مدة الاشتراك كل مدة يقضيها الموظف أو الموظفة المؤمن عليهم في العمل، ويؤدى عنها اشتراكات، سواء كان العمل في القطاع الحكومي أو القطاع شبه الحكومي أو القطاع الخاص، والتي تسهم فيه حكومة الشارقة، وتشمل مدد الإجازات جميع أنواعها، ومدد الإعارات الداخلية والخارجية، والمدد المضمومة، وجميعها تسهم في زيادة حساب المعاش، ما يساعد على توفير حياة كريمة للموظفين والموظفات، بعد انتهاء فترة الخدمة.

يأتي هذا التوضيح في إطار جهود صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في بيان وتقديم المعلومات الشفافة والدقيقة للمشتركين بالصندوق، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية، وضمان حقوقهم وواجباتهم.

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