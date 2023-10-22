سعود بن صقر: صناعة المستقبل المستدام ركيزة رئيسة في رؤية رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن تنويع مصادر الدخل الوطني والتنمية الاقتصادية ركائز أساسية في صناعة المستقبل المستدام لأبناء الوطن وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، ومحور مهم في رؤية رأس الخيمة وخططها الطموحة لتحقيق التنمية الشاملة من أجل ضمان غدٍ أفضل للأجيال القادمة بما يتوافق مع رؤى وتوجهات دولة الإمارات الرامية إلى ازدهار الإنسان.

جاء ذلك في استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بحضور الشيخة آمنة بنت سعود بن صقر القاسمي رئيسة مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، بقصر سموه في مدينة صقر بن محمد أمس، وفداً من المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تربطه بحكومة دولة الإمارات شراكة استراتيجية تمتد أكثر من عقدين.

ورحب سموه بأعضاء الوفد، وناقش معهم عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتوجهات الاقتصادية المستقبلية، وبحث سبل تعزيز التعاون وأفضل الممارسات الاقتصادية التي يمكن للحكومات الاستفادة منها. وقال سموه: «حريصون على المشاركة الفاعلة في الجهود الوطنية والعالمية لرسم ملامح وتوجهات المستقبل، وعلى مواصلة العمل لبناء اقتصاد يتسم بالتنوع والحيوية ويوظف الإمكانات التكنولوجية في تشكيل فرص استثنائية تضمن التطور المستدام لأبنائنا».

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