أتمتة خدمات ترخيص مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي، عن أتمتة خدمات ترخيص مزاولة مهنة الرعاية الاجتماعية كافة، عبر منصّة «تم» الرقمية.

وذلك تماشياً مع الجهود المبذولة نحو تعزيز التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، والذي يسهم في تمكين المتعاملين من الاستفادة من خدمات الدائرة بسرعة وسهولة.

وقال مبارك سالم العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع: «تحرص دائرة تنمية المجتمع على تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية بشكل دائم، بهدف تقديمها وفقاً لأعلى معايير الجودة والتميز، كما أنها تولي أصحاب الكفاءة العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية اهتماماً كبيراً، لما يقدّمونه من خدمات اجتماعية ذات تأثير محوري على مختلف شرائح المجتمع».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز