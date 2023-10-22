جمعية الإمارات للسرطان تطلق خدمة نقل المرضى لأماكن العلاج

المصدر: العين - وام

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أطلقت جمعية الإمارات للسرطان خدمة سنوية بعنوان «سلامتك»؛ لنقل المرضى إلى أماكن العلاج في المستشفيات لإجراء الجلسات الكيماوية والفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة، وانتظارهم، ومن ثم إعادتهم إلى منازلهم.

وتشمل الخدمة مرضى السرطان المسجلين لدى الجمعية في إمارات الدولة كافة، وخاصة ذوي الدخل المحدود في الإمارات الشمالية الذين يتلقون العلاج في مستشفى توام بمدينة العين أو مراكز علاجية أخرى.

وقال الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية إن هذه الخدمة تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والمادي والطبي والرعاية الشاملة لمرضى السرطان وذويهم وخاصة فئة المعوزين.

وأشار إلى أن النقل يستهدف سنوياً نحو 100 حالة من مرضى السرطان المحتاجين لوسيلة نقل تعينهم على متابعة المواعيد الدورية في مراحل العلاج.

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