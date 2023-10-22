«القيادات العالمية الشابة» تؤكد دور الشباب في تحفيز العمل التنموي

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت القمة السنوية للقيادات العالمية الشابة، التي انطلقت الخميس الماضي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية عضو مجلس القيادات الشابة العالمية، فعالياتها أمس.

وناقشت القمة، التي عقدت لأول مرة في دولة الإمارات على مدار ثلاثة أيام، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، الدور القيادي للشباب في تصور وتصميم وتنفيذ المستقبل، وسبل بناء القدرات وتطوير المهارات وتفعيل إمكانات التحوّل الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي والفرص المستقبلية التي تتيحها التكنولوجيا المتقدمة ودورها في دعم صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.

قدرات وأفكار

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن احتضان دولة الإمارات لفعاليات القمة السنوية للقيادات الشابة العالمية يترجم توجهات القيادة الرشيدة بدعم وتمكين الشباب وبناء قدراتهم، وتبني أفكارهم والاستثمار في عقولهم ومواهبهم.

وتجسد فهماً وفلسفة مشتركة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي يقوم على محورية دور القيادات الشابة في رسم مسارات المستقبل، وتنفيذ الرؤى والأفكار وتحويلها إلى واقع يعزز الحراك العالمي لبناء مستقبل أفضل.

وقال عمر سلطان العلماء إن القمة تمثل منصة للحوار التفاعلي بين نخبة العقول والمواهب الشابة من مختلف أنحاء العالم، وقد وفرت في دورتها الحالية منصة للقيادات الشابة ليتبادلوا الأفكار والرؤى ويعبروا عن تطلعاتهم وطموحاتهم لمستقبل مستدام وشامل لمجتمعاتهم والإنسانية عموماً، وليعملوا معاً على التأسيس لحلول مبتكرة واستباقية للتحديات الكبرى التي ستواجه مسيرة الاستدامة والتطور العالمي.

نماذج ملهمة

وكانت أعمال القمة السنوية للقيادات الشابة العالمية، انطلقت بجلسة حوارية رئيسية، شارك بها عدد من النماذج الملهمة من القيادات الشابة، وتحدثت فيها الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لمسرعات الإمارات العربية المتحدة المستقلة لتغير المناخ، عضو مجلس القيادات العالمية الشابة، عن أهمية منح الشباب المساحات الحرة التي يحتاجونها لتحويل أفكارهم الإبداعية والمبتكرة إلى واقع، مع إعطائهم زمام المبادرة لقيادة مشاريع وبرامج حيوية تحوّل التحديات إلى فرص وتبتكر الحلول النوعية للأزمات المستعصية كتغيّر المناخ، وتفاوت مستويات التنمية عالمياً، وتغيرات سوق العمل وأنماط التعليم وغيرها.

كما تحدث في الجلسة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عضو مجلس القيادات الشابة العالمية 2022، عن تركيز قيادة دولة الإمارات على الاستثمار في الإنسان كأولوية، ما يميّز قصة نجاح الدولة ونموذجها العالمي الريادي في مسيرتها نحو المستقبل.

تحولات عالمية

وبحثت جلسات القمة دور الشراكات الاستراتيجية بين الدول والحكومات في إحداث تحولات عالمية إيجابية، وأهمية العمل المناخي المشترك في التصدي لتحديات التغير المناخي وحماية مستقبل الكوكب.

وسجّلت قمة هذا العام مشاركات دولية نوعية من مختلف الدول والتخصصات والقطاعات، وشملت قائمة أبرز المشاركين فيها تيفاني وانج، الرئيس التنفيذي للتسويق والصناديق في «أوبن ويب» بالولايات المتحدة الأمريكية، وأبديجاني ديراي، رئيس وحدة تعلّم الآلة في مجموعة أتاكانا في كينيا، وصوفيا هامبلن، الرئيس التنفيذي للعمليات في «منيرال كاربونايشن العالمية» في أستراليا.

وإليشا لندن الرئيسة التنفيذية لمؤسسة بروسيبرا جلوبال بالمملكة المتحدة، ونيريسا نايدو رئيس مجلس إدارة مؤسسة كريديت إكسيبرت في الولايات المتحدة الأمريكية، ومايا روي الرئيس التنفيذي لتحالف المبتكرين في كندا، وفوكوسي مارافيت رئيس علم البيانات والأستاذ المشارك في علوم الحاسب بجامعة بريتوريا في جنوب أفريقيا، إضافة إلى أوليفييه شواب المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي.

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