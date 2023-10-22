«مهرجان التمور المصرية» يشيد بجهود الإمارات في النهوض بقطاع زراعة النخيل

المصدر: دبي - البيان

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شهدت محافظة مطروح- واحة سيوة، الافتتاح الرسمي للمهرجان الدولي السابع للتمور المصرية، الذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية، ومحافظة مطروح، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

والدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ومزارعي نخيل التمر.

حيث أشاد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المصري في كلمته، التي ألقاها بالإنابة عنه الدكتور أمجد القاضي بالعلاقات التاريخية القوية بين دولة الإمارات الداعمة للأخوة والأشقاء العرب في كل مكان، وبجهود الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي على نجاحها في تنظيم هذا المهرجان، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية، وكل جهات الاختصاص على مستوى جمهورية مصر العربية.

عمق العلاقات

كما وجه الوزير الشكر لدولة الإمارات وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعمهم المتواصل في تنظيم هذا المهرجان، والذي يعد بمثابة قاطرة تنموية للنهوض بقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في جمهورية مصر العربية، وامتداداً لأواصر التعاون البنّاء بين دولة الإمارات، وجمهورية مصر العربية في كل المجالات التنموية.

كما أشار الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، في كلمة الافتتاح إلى أن تنظيم هذا المهرجان يأتي بناء على توجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، حيث تعمل الأمانة العامة للجائزة.

وضمن أهدافها الاستراتيجية على تنمية وتطوير البنية التحتية لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، عبر تنظيم سلسلة من مهرجانات التمور في عدد من الدول، بدءاً من دولة الإمارات ، جمهورية مصر العربية، جمهورية السودان، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المملكة المغربية.

وصولاً إلى الولايات المتحدة المكسيكية، إلا أن المهرجان الدولي للتمور المصرية بسيوة يعتبر قصة النجاح الأولى، منذ العام 2015، وهو بمثابة قاطرة لنجاح باقي المهرجانات، وهو نتيجة طبيعية للعلاقة الإيجابية المثمرة بين الأمانة العامة للجائزة، ووزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية.

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