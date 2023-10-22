أحمد رفيع: «استشراف المستقبل» يدعم منظومة العمل الأمني  

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، أن مركز استشراف المستقبل بشرطة دبي له دور مهم وأساسي في دعم منظومة العمل الأمني في العمليات كافة، من خلال الدراسات والأبحاث التي تستشرف مستقبل العمل الشرطي.

وتقدم المعلومات والبيانات والتوصيات التي تساعد متخذي القرار لرسم السياسات المستقبلية وتبني المشاريع الاستراتيجية المُستدامة، والعمل على تحقيق السعادة وجودة الحياة لمجتمع وزوار إمارة دبي من خلال 3 توجهات رئيسة، وهي: إسعاد المجتمع، مدينة آمنة ومرنة، الابتكار في القدرات المؤسسية.

وقال اللواء أحمد رفيع، إن مركز استشراف المستقبل يسهم بشكل كبير في رفد الإدارات العامة ومراكز الشرطة والمجالس ومختلف اللجان والوحدات الإدارية في شرطة دبي، بالمعلومة والمعرفة التي من شأنها أن تحسن من مستوى الأداء وتقدم الحلول الاستباقية للتعامل مع التطورات المتسارعة في مختلف المجالات، للوصول إلى الجاهزية المستقبلية وضمان مستوى أداء احترافي ومتقدم. جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في مركز استشراف المستقبل، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز