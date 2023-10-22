نهيان بن مبارك: خطط طموحة لتعزيز صحة الأطفال

المصدر: أبوظبي - وام

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انطلق، أمس، مؤتمر الإمارات الثاني لزراعة نخاع العظم للأطفال، الذي تستمر فعالياته في أبوظبي على مدى يومين، وتستضيفه مدينة برجيل الطبية تحت شعار «اللقاء الدولي لأطباء زراعة نخاع العظم للأطفال للاحتفال بنجاح إنقاذ حياة الأطفال على مستوى العالم».

يشارك في المؤتمر، الذي انطلق تحت رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أكثر من 550 متخصصاً في أورام وأمراض الدم لدى الأطفال من 23 دولة ومنها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والهند. وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان:

في هذا المؤتمر نسعى لأن نكون قادة في تحسين صحة الأطفال وأن نمضي قدماً في خلق خطط طموحة لتعزيز الخدمات الطبية للأطفال والنادرة منها بشكل خاص.وأضاف معاليه أن تنظيم هذه المؤتمرات المهمة يؤكد التزام دولة الإمارات تحسين جودة الرعاية الصحية في دولتنا وفي أنحاء العالم ويعكس دورنا المحوري في استقطاب الأحداث المهمة.

وتابع قائلاً: إن الممارسات الطبية عالية الجودة باتت مسعى عالمياً للجهات الصحية وأصبح الابتكار الطبي الناجح يتجاوز الحدود الجغرافية. وأردف: نحن في دولة الإمارات نلتزم تعزيز الرعاية الصحية المتميزة والمتقدمة.

وذلك برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الذي برزت دولة الإمارات في ظل دعمه مركزاً عالمياً للتميز في مجال الرعاية الصحية عالمية المستوى وبهذا الدعم نسعى لإنشاء نظام رعاية صحية ذكي يستجيب لاحتياجات الأفراد.

وأضاف: أثبتت البحوث أن زراعة نخاع العظم تعد من العلاجات الناجعة التي أثبتت كفاءتها ما يمثل الأمل بوجود الشفاء التام من سرطانات وأورام الأطفال، ولذلك نسعى لتبني هذه العلاجات وتبادل المعرفة الطبية بها وبحث أفضل النتائج ودمج التكنولوجيا المتطورة لتحديثها ما يدعم المرضى وعائلاتهم ويحقق أعلى درجات الرضا، إن العلاجات الرائدة التي يقدمها الخبراء للأطفال المصابين بالسرطان واضطرابات الدم في دولة الإمارات ملهمة.

كما أصبحت الجهود التي تبذلها الدولة في تطوير زراعة نخاع العظام للأطفال جلية واضحة للجميع وعبر التعاون بين القطاعين العام والخاص نركز على تحسين الوصول إلى رعاية عالية الجودة لزراعة نخاع العظم في دولة الإمارات. ويعد المؤتمر فرصة متميزة تتيح تبادل الخبراء لمعارفهم وخبراتهم .

كما يؤكد أهمية إمارة أبوظبي حاضنة للفعاليات الطبية المهمة عالمياً ويمثل وجهات نظر قيمة في التطورات والتقنيات المبتكرة وأفضل الممارسات في زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم لدى الأطفال (HSCT) والعلاج بالخلايا فيما يقدم المؤتمر ساعات تدريب طبي معتمدة من دائرة الصحة في أبوظبي. وناقش المتخصصون في جلسات اليوم الأول للمؤتمر العلاجات الحديثة والجينية لمرضى الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي وسرطان الدم الليمفاوي الحاد وكيفية الحفاظ على الجهاز المناعي لمرضى زراعة نخاع العظم.

واستعرض المؤتمر التجربة الإماراتية الناجحة في زراعة نخاع العظم للأطفال، عبر عرض تجارب الأطفال الناجين من أمراض الدم المستعصية عبر تقنية زراعة الخلايا الجذعية من نخاع العظم والتي تم إجراؤها في مدينة برجيل الطبية المستشفى الوحيد الذي يوفر هذا العلاج للأطفال في الدولة حيث تم إتمام العلاج بنجاح لـ30 طفلاً.

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