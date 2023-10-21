الإمارات تواصل جهودها في إغاثة المنكوبين من جراء زلزال أفغانستان

المصدر: البيان

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واصلت دولة الإمارات جهودها في إغاثة المنكوبين من جراء الزلزال الذي ضرب منطقة هيرات في أفغانستان.

وأعلنت وزارة الدفاع، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إنستغرام»، عن تسيير 6 طائرات محملة بـ201.8 طن من الخيام والمواد الغذائية.

وأكدت أن ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، في إطار الدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة في مساعدة المتضررين والمنكوبين حول العالم، ومد يد العون لهم، والاستجابة للقضايا الإنسانية الملحة.

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