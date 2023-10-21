المركز الوطني للأرصاد: العاصفة المدارية الحالية متمركزة جنوب بحر العرب

المصدر: وام

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أوضح المركز الوطني للأرصاد أن العاصفة المدارية الحالية متمركزة جنوب بحر العرب جنوب شرق جزيرة سقطرى عند خط عرض 10.1 شمالاً ووخط طول 58.8 شرقاً وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 75 إلى 90 كم/الساعة على بعد حوالي 600 كيلو متر شرق جنوب شرق جزيرة سقطرى مع وجود تشكيلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية ممطرة والبحر شديد الإضطراب.

وأشار إلى أنه يوجد تأثير غير مباشر على الدولة بتدفق الرطوبة من بحر العرب على المناطق الشرقية والجنوبية مما يهيأ الفرصة لتكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار.

وتوقع من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الاقليمي استمرار حركة باتجاه الغرب والشمال الغربي ، وتعمق العاصفة المدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال 24 الساعة القادمة وتتراوح سرعة الرياح ما بين 100 -145 كم/الساعة يصاحبها غطاء سحابي يتخلله السحب الركامية الممطرة.

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