جمعية الإمارات للسرطان تطلق خدمة نقل المرضى لأماكن العلاج

المصدر: وام

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أطلقت جمعية الإمارات للسرطان خدمة سنوية بعنوان «سلامتك»، لنقل المرضى إلى أماكن العلاج في المستشفيات خلال إجراء الجلسات الكيماوية والفحوص والتحاليل المخبرية والأشعة، وانتظارهم، ومن ثم إعادتهم إلى منازلهم.

وتشمل الخدمة مرضى السرطان المسجلين لدى الجمعية في إمارات الدولة كافة، خاصة ذوي الدخل المحدود في الإمارات الشمالية الذين يتلقون العلاج في مستشفى توام بمدينة العين أو مراكز علاجية أخرى.

وقال سعادة الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية إن هذه الخدمة تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والمادي والطبي والرعاية الشاملة لمرضى السرطان وذويهم وخاصة فئة المعوزين .

وأشار إلى أن عملية النقل تستهدف سنوياً حوالي 100 حالة من مرضى السرطان المحتاجين لوسيلة نقل تعينهم لمتابعة المواعيد الدورية في مراحل العلاج.

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