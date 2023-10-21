آخر تطورات الحالة المدارية في بحر العرب

المصدر: وام

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أصدر المركز الوطني للأرصاد بياناً عن وجود منخفض جوي متمركز جنوب بحر العرب جنوب شرق جزيرة سقطرى عند خط عرض 9.3 شمالاً ووخط طول 61.5 شرقاً وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 45 إلى 55 كم/الساعة والبحر شديد الاضطراب.

مع وجود تشكيلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية ممطرة على جنوب بحر العرب.

ومن المتوقع من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الإقليمي، استمرار حركة باتجاه الغرب والشمال الغربي، وتعمقه إلى عاصفة مدارية خلال 24 الساعة القادمة وتتراوح سرعة الرياح ما بين 60 -80 كم/الساعة.

تتأثر الدولة تأثراً غير مباشر، بتدفق الرطوبة من بحر العرب على المناطق الشرقية والجنوبية، ما يهيئ الفرصة لتكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار.

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