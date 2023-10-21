انطلاق حملة "تراحُم – من أجل غزة" في دبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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توافد العشرات من المتطوعين من جنسيات مختلفة وأعمار متباينة على قاعة الرمال في دبي، للمشاركة في تجهيز السلال المختلفة ضمن حملة "تراحُم – من أجل غزة"، والتي تعكس جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساعدة المتضررين في قطاع غزة، حيث تتجلى هذه القيم الإنسانية في العديد من المبادرات التي تقوم بها الدولة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، وخاصة من الأطفال والنساء.

وتهدف حملة "تراحم من أجل غزة" إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفا وخاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.

وتشرف على الحملة وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي، وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية.

يمكن للراغبين بالتطوع للمشاركة في تجهيز السلال الاغاثية التسجيل عبر منصات التطوع كمنصة "متطوعين. امارات" ومنصة التطوع مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومنصة برنامج دبي للتطوع، ومنصة مركز الشارقة للتطوع، ومنصة يوم لدبي.

وتنوعت السلال بين الغذائية واخرى مخصصة للأطفال وللنساء والأمهات.

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